Украина - Италия: онлайн-трансляция матча за выход на Евро-2024

Украину устроит только победа

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет против Италии в последнем поединке группового раунда отбора на чемпионат Европы-2024.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Италия. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Украина — Италия — (начало в 21:45)

По итогам семи туров украинцы и Скуадра Адзурра набрали одинаковое количество очков, однако итальянцы опережают Сине-желтых по дополнительным показателям. Таким образом, Украина сможет обойти Италию в квинтете С, если победит в последней игре. В случае ничьей или поражения подопечные Сергея Реброва вылетят в плей-офф отбора, который состоится весной 2024 года.

Турнирное положение в группе С

Поединок Украина — Италия состоится в Леверкузене (Германия). Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть данную встречу в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах перед игрой.

Напомним, сборная Украины неудачно начала квалификацию на чемпионат Европы-2024, уступив на выезде Англии (0:2). Затем в команду пришел тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым, после чего Сине-желтые обыграли сборную Северной Македонии (3:2) и национальную команду Мальты (1:0). В сентябре украинцы сыграли вничью с Англией (1:1) и проиграли Италии (1:2). В октябре наша команда во второй раз справилась с Северной Македонией (2:0) и командой Мальты (3:1).