Украина - Италия: где и когда смотреть матч за выход на Евро-2024

Сине-желтые близки к выходу на Евро

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет важнейшую игру в году против Италии в рамках квалификации на чемпионат Евроры-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Италия.

В прямом эфире в Украине решающий поединок украинцев в отборе на Евро-2024 покажет Megogo. Об этом сообщает официальный транслятор встречи.

В интернете следить за игрой можно эксклюзивно на Megogo: на канале "Megogo Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится в день события, по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт". Кроме того, игру можно посмотреть на местных телеканалах "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" і т.д.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

Матч Украина — Италия состоится в Леверкузене (Германия), начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Накануне букмекеры дали неоднозначный прогноз на эту встречу.

Напомним, сборная Украины неудачно начала квалификацию на ЧЕ в Германии, уступив на выезде Англии (0:2). Затем в команду пришел тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым, после чего Сине-желтые обыграли сборную Северной Македонии (3:2) и национальную команду Мальты (1:0). В сентябре Сине-желтые сыграли вничью с Англией (1:1), однако затем проиграли Италии (1:2). В октябре украинцы во второй раз справились с Северной Македонией (2:0) и командой Мальты (3:1).

В итоге итальянцы и украинцы набрали одинаковое количество очков после 7 игр, однако Скуадра Адзурра опережает Украину по дополнительным показателям. Таким образом, Сине-желтых устроит только победа над Италией.