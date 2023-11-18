путину это не понравится: в Латвии спели знаменитый футбольный хит (видео)

Знаменитая кричалка согревает сердца болельщиков

В субботу, 18 ноября, болельщики сборной Латвии по футболу вновь исполнили знаменитый хит про президента рф владимира путина.

В домашнем матче последнего тура группового раунда отбора на чемпионат Европы-2024 против Хорватии фанаты хозяев во время игры скандировали "путин х**ло". Соответствующий момент попал в трансляцию поединка, передает "Телеграф".

При счете 0:2 болельщики сборной Латвии хором запели знаменитую кричалку про путина. Данную активность поддержал весь стадион. Добавим, что сборная Латвии проиграла хорватам и завершила отборочный цикл на последнем месте, пропустив вперед команды Армении, Уэльса, Хорватии и Турции.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

К слову, латвийцы частенько исполнят хит про главу Кремля на разных соревнованиях. К примеру, на чемпионате мира по баскетболу в Маниле (Филиппины) болельщики сборной Латвии и Литвы совместно спели кричалку про путина.

До этого хит про путина прозвучал в Молдове на еврокубковой игре.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за кричалки в адрес президента рф на матче 1/2 финала футзального Евро Украина — россия (2:3).