Знаменита кричалка зігріває серця вболівальників

У суботу, 18 листопада, вболівальники збірної Латвії з футболу знову виконали знаменитий хіт про президента рф володимира путіна.

У домашньому матчі останнього туру групового раунду відбору на чемпіонат Європи-2024 проти Хорватії фанати господарів під час гри скандували "путін х**ло". Відповідний момент потрапив у трансляцію поєдинку, передає "Телеграф".

За рахунку 0:2 уболівальники збірної Латвії хором заспівали знамениту кричалку про путіна. Цю активність підтримав увесь стадіон. Додамо, що збірна Латвії програла хорватам та завершила відбірковий цикл на останньому місці, пропустивши вперед команди Вірменії, Вельсу, Хорватії та Туреччини.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

До речі, латвійці часто виконають хіт про главу Кремля на різних змаганнях. Наприклад, на чемпіонаті світу з баскетболу в Манілі (Філіппіни) уболівальники збірної Латвії та Литви спільно заспівали кричалку про путіна.

До цього хіт про путіна пролунав у Молдові на єврокубковій грі.

Раніше повідомлялося, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення покарати Українську асоціацію футболу (УАФ) за кричалки на адресу президента рф на матчі 1/2 фіналу футзального Євро Україна — росія (2:3).