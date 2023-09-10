На чемпіонаті світу заспівали про путіна, але є нюанс (відео)

Прибалти також принесли на стадіон українські прапори

Збірні Латвії та Литви зустрілися на чемпіонаті світу з баскетболу у матчі за 5-е місце. На стадіоні в Манілі (Філіппіни) уболівальники прибалтійських команд заспівали знаменитий хіт про президента росії володимира путіна.

У мережі набирає популярності відео, на якому вболівальники обох збірних виконують відому кричалку. Про це повідомляє "Телеграф". Таким чином, на чемпіонаті світу знову нагадали усьому світу, хто такий путін.

Додамо, що команда Латвії здобула сенсаційну розгромну перемогу над литовцями з рахунком 98:63 (28:20, 21:18, 28:9, 21:16). Цікаво, що латвійці дебютували на турнірі.

Латвія: Куруцс (20), Смітс (17 + 6 підбирань), Гражуліс (12), Коруцс (11 + 6 підбирань), Страутіньш (8 + 5 підбирань), Чаварс (8 + 5 підбирань), Зорікс (6), Бертанс (5), Жагарс (4 + 6 підбирань + 17 передач), Пасечнікс (4), Скеле (3).

Литва: Йокубайтіс (16), Валанчюнас (15 + 8 підбирань), Дімша (13), Сірвідіс (6), Браздейкіс (5), Монтеюнас (4), Нормантас (2), Седекерскіс (2 + 10 підбирань).

Відео матчу Латвія — Литва на ЧС-2023 з баскетболу

Увага. На відео є ненормативна лексика.

Вболівальники Латвії та Литви заспівали хіт про путіна на ЧС-2023 з баскетболу

Раніше хіт про путіна пролунав у Молдові на єврокубковій грі.

Нагадаємо, УЄФА покарав Українську асоціацію футболу за кричалки на адресу президента рф на матчі 1/2 фіналу футзального Євро Україна — росія (2:3).