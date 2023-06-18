На матчі збірних заспівали відомий хіт про путіна (відео)

Пісня часто звучить на змаганнях будь-якого рівня

Фанатський сектор уболівальників збірної Латвії виконав знамениту кричалку "путін — х***о" на домашньому матчі відбору Євро-2024 проти Туреччини (2:3). До речі, збірна України здобула першу перемогу у кваліфікаційному раунді під керівництвом Сергія Реброва.

Про це повідомляє Zorya Londonsk у Twitter. У мережі завірусилося відео із латвійськими фанатами, які співають відомий хіт протягом кількох секунд. Зазначимо, гра проходила на стадіоні "Сконто" у Ризі та завершилася перемогою команди Туреччини.

Увага. На відео є ненормативна лексика.

Додамо, за інформацією Tribuna, кричалку про путіна виконали також на матчі відбору на чемпіонат Європи-2024 Кіпр — Грузія (1:2). На 23-й хвилині гри грузини заспівали "путін — х***о". Це потрапило у трансляцію гри. До речі, матч проходив у Ларнаці та завершився перемогою гостей.

Раніше повідомлялося, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення покарати Українську асоціацію футболу (УАФ) за кричалки на адресу президента рф володимира путіна на матчі 1/2 фіналу футзального Євро Україна — росія (2:3).