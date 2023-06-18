На матче сборных спели известный хит про путина (видео)

Песня частенько звучит на соревнованиях любого уровня

Фанатский сектор болельщиков сборной Латвии исполнил знаменитую кричалку "путин – х***о" на домашнем матче отбора Евро-2024 против Турции (2:3). К слову, сборная Украины добыла первую победу в квалификационном раунде под руководством Сергея Реброва.

Об этом сообщает Zorya Londonsk в Twitter. В сети завирусилось видео с латвийскими фанатами, которые поют известный хит на протяжении нескольких секунд. Отметим, игра проходила на стадионе "Сконто" в Риге и завершилась победой команды Турции.

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.

Добавим, по информации Tribuna, кричалку про путина исполнили также на матче отбора на чемпионат Европы-2024 Кипр — Грузия (1:2). На 23-й минуте игры грузины спели "путин – х***о". Это попало в трансляцию игры. К слову, матч проходил в Ларнаке и завершился победой гостей.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за кричалки в адрес президента рф владимира путина на матче 1/2 финала футзального Евро Украина — россия (2:3).