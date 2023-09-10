На чемпионате мира спели про путина, но есть нюанс (видео)

Прибалты также принесли на стадион украинские флаги

Сборные Латвии и Литвы встретились на чемпионате мира по баскетболу в матче за 5-е место. На стадионе в Маниле (Филиппины) болельщики прибалтийских команд спели знаменитый хит про президента рф владимира путина.

В сети набирает популярность видео, на котором болельщики обеих сборных исполняют известную кричалку. Об этом сообщает "Телеграф". Таким образом, на чемпионате мира вновь напомнили всему миру, кто такой путин.

Добавим, что команда Латвии добыла сенсационную разгромную победу над литовцами со счетом 98:63 (28:20, 21:18, 28:9, 21:16). Примечательно, что латвийцы дебютировали на турнире.

Латвия: Куруцс (20), Смитс (17 + 6 подборов), Гражулис (12), Коруцс (11 + 6 подборов), Страутиньш (8 + 5 подборов), Чаварс (8 + 5 подборов), Зорикс (6), Бертанс. (5), Жагарс (4 + 6 подборов + 17 передач), Пасечникс (4), Скеле (3)

Литва: Йокубайтис (16), Валанчюнас (15 + 8 подборов), Димша (13), Сирвидис (6), Браздейкис (5), Монтеюнас (4), Нормантас (2), Седекерскис (2 + 10 подборов)

Видео матча Латвия - Литва на ЧМ-2023 по баскетболу

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.

Болельщики Латвии и Литвы спели хит про путина на ЧМ-2023 по баскетболу

Ранее хит про путина прозвучал в Молдове на еврокубковой игре.

Напомним, УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за кричалки в адрес президента рф на матче 1/2 финала футзального Евро Украина — россия (2:3).