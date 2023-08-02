В Молдове напомнили туркам, кто такой путин (видео)

Болельщики спели известный хит про президента рф владимира путина

На днях "Зимбру" (Кишинев) сыграл ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Фенербахче", который в это межсезонье не постеснялся поехать в рф на товарищеский турнир в Санкт-Петербурге.

Во время поединка болельщики исполнили знаменитый хит про путина. Об этом сообщает nordnews.md.

Фанатская трибуна хозяев мощно исполнила кричалку "путин х**ло". Момент попал в прямую трансляцию поединка. Кроме того, пользователи активно делятся видео с трибун в соцсетях.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

Отметим, "Зимбру", который в прошлом сезоне выиграл "бронзу" в первенстве Молдовы, не сумел навязать сопротивление турецкому гранду, уступив дома со счетом 0:4. в Турции "Фенербахче" победил со счетом 5:0. Таким образом, в следующий раунд еврокубка пробились именно стамбульцы.

Видеообзор матча "Зимбру" — "Фенербахче":

Напомним, киевское "Динамо" пристыдило "Фенербахче" за поездку в рф. К слову, легионеры турецкой команды были против матчей в рф.

К слову, в прошлом сезоне "Фенербахче" в рамках отборочного поединка Лиги чемпионов встречался с "Динамо". В Стамбуле после гола киевлян фанаты "Фенербахче" начали петь хвалебные песни о путине. Позже руководство команды отказалось извиняться перед украинцами. А вот УЕФА наказал Желтых Канареек за действия болельщиков.