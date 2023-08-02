У Молдові нагадали туркам, хто такий путін (відео)

Уболівальники заспівали відомий хіт про президента рф володимира путіна

Днями "Зімбру" (Кишинів) зіграв матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА проти "Фенербахче", який у це міжсезоння не посоромилося поїхати до росії на товариський турнір у Санкт-Петербурзі.

Під час поєдинку вболівальники виконали знаменитий хіт про путіна. Про це повідомляє nordnews.md.

Фанатська трибуна господарів потужно виконала кричалку "Путін х**ло". Момент потрапив у пряму трансляцію поєдинку. Крім того, користувачі активно діляться відео з трибун у соцмережах.

Увага на відео є ненормативна лексика.

Зазначимо, "Зімбру", який минулого сезону виграв "бронзу" в першості Молдови, не зумів нав’язати опір турецькому гранду, поступившись вдома з рахунком 0:4. у Туреччині "Фенербахче" переміг із рахунком 5:0. Таким чином, до наступного раунду єврокубка пробилися саме стамбульці.

Відеоогляд матчу "Зімбру" — "Фенербахче":

Нагадаємо, київське "Динамо" присоромило "Фенербахче" за поїздку до росії. До слова, легіонери турецької команди були проти матчів у рф.

До речі, минулого сезону "Фенербахче" у рамках відбіркового поєдинку Ліги чемпіонів зустрічався з "Динамо". У Стамбулі після голу киян фанати "Фенербахче" почали співати хвалебні пісні про путіна. Пізніше керівництво команди відмовилося вибачатися перед українцями. А ось УЄФА покарав Жовтих Канарок за дії вболівальників.