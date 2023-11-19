Україна — Італія: онлайн-трансляція матчу за вихід на Євро-2024

Україну влаштує лише перемога

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє проти Італії в останньому поєдинку групового раунду відбору на чемпіонат Європи-2024.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Італія. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Україна — Італія — (початок о 21:45)

За підсумками семи турів українці та Скуадра Адзурра набрали однакову кількість очок, проте італійці випереджають Синьо-жовтих за додатковими показниками. Таким чином Україна зможе обійти Італію у квінтеті С, тільки якщо переможе в останній грі. У разі нічиєї чи поразки підопічні Сергія Реброва вилетять у плей-офф відбору, який відбудеться навесні 2024 року.

Турнірне становище у групі С

Поєдинок Україна – Італія відбудеться у Леверкузені (Німеччина). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю зустріч у прямому ефірі в Україні, а також розповідав про букмекерські розклади перед грою.

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала кваліфікацію на чемпіонат Європи-2024, поступившись на виїзді Англії (0:2). Потім у команду прийшов тренерський штаб на чолі із Сергієм Ребровим, після чого Синьо-жовті обіграли збірну Північної Македонії (3:2) та національну команду Мальти (1:0). У вересні українці зіграли внічию з Англією (1:1) та програли Італії (1:2). У жовтні наша команда вдруге впоралася з Північною Македонією (2:0) та Мальтою (3:1).