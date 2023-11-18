Україна — Італія: букмекери дали прогноз на вирішальний матч відбору Євро-2024

Синьо-жовтим буде важко подолати італійський бар’єр

У понеділок, 20 листопада, збірна України прийме команду Італії у рамках поєдинку останнього туру групового раунду відбору на чемпіонат Єврори-2024. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Італія.

На думку букмекерів, в українців мало шансів на перемогу в цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Синьо-жовтих фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,90-4,30. У той самий час успіх Скуадри Адзурри оцінюється коефіцієнтом 1,85-1,91. Додамо, що аналітики Favbet оцінюють ймовірність перемоги українців у 23%, а італійців – у 51%.

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧЄ-2024 Україна — Італія:

Favbet: (перемога України 4,30 – нічия 3,70 – перемога Італії 1,91)

William Hill: (4,20 — 3,50 — 1,85)

Bwin: (3,90 — 3,50 — 1,90)

Матч Україна – Італія відбудеться у Леверкузені. Українцям для виходу на Євро-2024 потрібна лише перемога, а італійців влаштує і нічия.

Нагадаємо, збірна України невдало стартувала у відборі на чемпіонат Європи у Німеччині, програвши у гостях Англії (0:2). Після призначення Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті зломили опір збірної Північної Македонії (3:2) та національної команди Мальти (1:0). У вересні Дружина сенсаційно дала бій англійцям (1:1), проте потім без шансів поступилася Італії (1:2). У жовтні українці вдруге обіграли Північну Македонію (2:0) та впоралися з Мальтою (3:1).