Як Україні вийти на Євро-2024: усі варіанти

Нашій команді буде важко здобути пряму путівку на головний турнір 2024 року

У відборі на чемпіонат Європи-2024 прогриміли практично всі матчі, а у групі збірної України командам залишилось зіграти по одній грі.

Напередодні відбулися два матчі у групі С кваліфікації чемпіонату Європи-2024, за підсумками яких стало відомо, як Синьо-жовтим здобути путівку на ЧЄ. Про це повідомляє "Телеграф".

В одному з матчів нашого квінтету збірна Італії розгромила Північну Македонію (5:2), що дозволило італійцям посісти друге місце у групі за додатковими показниками. Тепер лише перемога над італійцями виведе збірну України на ЧЄ-2024. Будь-який інший результат означає виліт із кваліфікації.

Турнірне становище у групі С

Додамо, наша команда має альтернативний шанс потрапити на Євро-2024. У разі виходу на чемпіонат Європи команди Сербії (дуже ймовірно) Синьо-жовті зіграють у плей-офф кваліфікації, де навесні 2024 року розіграють додаткові путівки на ЧЄ-2024.

Тренування збірної України перед грою з Італією

З розкладом матчів збірної України у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Напередодні Синьо-жовті провели таємну гру проти польського клубу.