Как Украине выйти на Евро-2024: все варианты

Нашей команде будет тяжело добыть прямую путевку на главный турнир 2024 года

В отборе на чемпионат Европы-2024 прогремели практически все матчи, а в группе сборной Украины командам осталось сыграть по одной игре.

Накануне состоялись два матча в группе С квалификации чемпионата Европы-2024, по итогам которых стало известно, как Сине-желтым завоевать путевку на ЧЕ. Об этом сообщает "Телеграф".

В одном из матчей нашего квинтета сборная Италии разгромила Северную Македонию (5:2), что позволило итальянцам занять второе место в группе по дополнительным показателям. Теперь только победа над итальянцами выведет сборную Украины на ЧЕ-2024. Любой другой результат означает — вылет из квалификации.

Турнирное положение в группе С

Добавим, у нашей команды есть альтернативный шанс попасть на Евро-2024. В случае выхода на чемпионат Европы Сербии (очень вероятно) Сине-желтые сыграют в плей-офф квалификации, где весной 2024 года разыграют дополнительные путевки на ЧЕ-2024.

Тренировка сборной Украины перед игрой с Италией

С расписанием матчей сборной Украины в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Накануне Сине-желтые провели секретную игру против польского клуба.