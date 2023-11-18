Украина - Италия: букмекеры дали прогноз на решающий матч отбора Евро-2024

Сине-желтым будет тяжело преодолеть итальянский барьер

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины примет команду Италии в рамках поединка последнего тура группового раунда отбора на чемпионат Евроры-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Италия.

По мнению букмекеров у украинцев мало шансов на победу в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

На победу Сине-желтых специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,90-4,30. В то же время успех Скуадры Адзурры оценивается коэффициентом 1,85-1,91. Добавим, что аналитики Favbet оценивают вероятность победы украинцев в 23%, а итальянцев — в 51%.

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧЕ-2024 Украина — Италия:

Favbet: (победа Украины 4,30 — ничья 3,70 — победа Италии 1,91)

William Hill: (4,20 — 3,50 — 1,85)

Bwin: (3,90 — 3,50 — 1,90)

Матч Украина — Италия состоится в Леверкузене. Украинцам для выхода на Евро-2024 необходима только победа, а итальянцев устроит и ничья.

Напомним, сборная Украины неудачно стартовала в отборе на чемпионат Европы в Германии, проиграв в гостях Англии (0:2). После назначения Реброва на пост главного тренера Сине-желтые сломили сопротивление сборной Северной Македонии (3:2) и национальной команды Мальты (1:0). В сентябре Дружина сенсационно дала бой англичанам (1:1), однако затем без шансов уступила Италии (1:2). В октябре украинцы во второй раз обыграли Северную Македонию (2:0) и справились с Мальтой (3:1).