Україна — Італія: де і коли дивитись матч за вихід на Євро-2024

Синьо-жовті близькі до виходу на Євро

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє найважливішу гру року проти Італії в рамках кваліфікації на чемпіонат Єврори-2024. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Італія.

У прямому ефірі в Україні вирішальний двобій українців у відборі на Євро-2024 покаже Megogo. Про це повідомляє офіційний транслятор зустрічі.

В інтернеті слідкувати за грою можна ексклюзивно на Megogo: на каналі "Megogo Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться в день події, за підписками "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт". Крім того, гру можна переглянути на місцевих телеканалах "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

Матч Україна – Італія відбудеться у Леверкузені (Німеччина), початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Напередодні букмекери дали неоднозначний прогноз на цю зустріч.

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала кваліфікацію на ЧЄ у Німеччині, поступившись на виїзді Англії (0:2). Потім у команду прийшов тренерський штаб на чолі із Сергієм Ребровим, після чого Синьо-жовті обіграли збірну Північної Македонії (3:2) та національну команду Мальти (1:0). У вересні Синьо-жовті зіграли внічию з Англією (1:1), проте потім програли Італії (1:2). У жовтні українці вдруге впоралися із Північною Македонією (2:0) та командою Мальти (3:1).

У підсумку італійці та українці набрали однакову кількість очок після 7 ігор, проте Скуадра Адзурра випереджає Україну за додатковими показниками. Таким чином, Синьо-жовтих влаштує лише перемога над Італією.