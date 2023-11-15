Шахтар добився від англійців грошей за свого футболіста: можуть отримати ще більше

Шахтар хоче й надалі позиватися до клубів

Чемпіон України донецький "Шахтар" продовжує добиватися справедливості від ФІФА та європейських клубів, які безкоштовно підписали футболістів команди. Днями "гірники" зуміли вибити певну суму з англійського "Тоттенхема".

Як пише турецьке видання Fotospor, лондонський клуб погодився виплатити "Шахтарю" компенсацію за хавбека Манора Соломона. Футболіст збірної Ізраїлю влітку безкоштовно перебрався до англійської команди, оскільки скористався Додатком 7 від ФІФА.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін особисто вийшов на зв’язок з "Тоттенхемом" і запропонував їм заплатити 6,5 млн євро компенсації + певний відсоток із майбутнього перепродажу Соломона. За такого розкладу українська сторона обіцяла припинити судові розгляди проти англійців.

Як пише джерело, після кількох місяців важких переговорів англійці пішли на поступки, щоб уникнути репутаційних проблем.

Тепер же "Шахтар" хоче добитися грошей від турецького "Галатасараю", який безкоштовно отримав вінгера Тете. Під тиском ФІФА турецький гранд може погодитися виплатити компенсацію, але якщо цього не станеться, "гірники" продовжать звертатися до судових інстанцій з вимогою покарати Галатасарай. Цікаво, що в угоді бразильця з "Шахтарем" було передбачено суму за достроковий розрив контракту в 150 мільйонів євро.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найдорожчий в історії "Шахтаря" форвард зазнав травми.