Збірна України зі скандалом пропустила Італію на Євро-2024 (відео)

Українці та італійці зійшлися у битві за пряму путівку на Євро-2024

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграла з Італією у вирішальному матчі відбору на чемпіонат Європи-2024.

Зустріч, що проходила у Леверкузені на "Бай-Арені", завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов за повного домінування гостей, які тільки дивом і завдяки грі Трубіна в рамці воріт не зуміли відкрити рахунок у перші 45 хвилин. Синьо-жовті, у свою чергу, зробили ставку на дальні удари, з якими без проблем упорався Доннарумма.

У другому таймі італійці продовжували володіти перевагою, проте забити так і не зуміли. У Синьо-жовтих вбивчий момент не реалізував Мудрик. На останніх хвилинах гри Михайла збили в чужому штрафному майданчику, але рефері та система VAR проігнорували це порушення. Судила гру іспанська бригада арбітрів на чолі з Хесусом Хілем Мансано.

Україна – Італія – 0:0

Попередження: Конопля (79) – Буонджорно (7)

Україна: Трубін, Миколенко, Забарний, Сваток (Маліновський, 91), Конопля (Тимчик, 86), Степаненко (Піхальонок, 80), Мудрик, Зінченко (Сікан, 86), Судаков, Циганков (Зубков, 80), Довбик

Італія: Доннарумма, Дімарко, Буонджорно, Ачербі, Ді Лоренцо, Барелла, Жоржиньо (Крістанте, 71), Фраттезі, К'єза (Кін, 81), Распадорі (Скамакка, 46), Дзаньоло (Політано, 71; Дарміан, 92)

Статистика матчу Україна - Італія

Таким чином, збірна Італії посіла друге місце у квінтеті С, випередивши Україну за додатковими показниками (перемога в особистій зустрічі). З групи С на Євро-2024 вийшли Англія та Італія. Збірна України може потрапити на ЧЄ-2024 альтернативним шляхом через раунд плей-офф, який відбудеться у березні 2024 року. Жеребкування цієї стадії кваліфікації заплановано на 23 листопада.

Турнірне становище команд у групі С

Повний відеоогляд матчу Україна – Італія:

Нагадаємо, збірна України стартувала у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 виїзною поразкою від Англії (0:2). Потім у команду прийшов тренерський штаб на чолі із Сергієм Ребровим, після чого Синьо-жовті обіграли збірну Північної Македонії (3:2) та національну команду Мальти (1:0). У вересні українці сенсаційно дали бій Англії (1:1), проте потім безславно поступилися Італії (1:2). У жовтні наша команда взяла гору над Північною Македонією (2:0) та командою Мальти (3:1).

Додамо, що перед грою пролунала серія скандалів, пов’язаних з УЄФА. Річ у тому, що президент організації Александер Чеферін у неформальній обстановці дозволив собі заявити, що бачить на Євро-2024 команду Італії. А у листопаді УЄФА змусив збірну України провести абсолютно непотрібний товариський матч проти польської "Лехії".