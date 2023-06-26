ДАСУ провокує черговий скандал навколо закупівель Міноборони, що загрожує втратою постачальників, – волонтерка Ярова

Державна аудиторська служба намагається зробити так, щоб Міноборони зобов'язали всіх постачальників повернути прибуток, каже волонтерка

Державна аудиторська служба України провокує черговий масштабний скандал навколо закупівель Міноборони, водночас торги на Прозорро економлять державі понад 30% бюджетних коштів

Про це повідомила Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" в інтерв'ю телеканалу 1+1.

За її словами, Міністерство оборони може втратити підприємців-постачальників, адже їх прибуток хочуть визнати збитком для держави.

"Згідно з Конституцією України, підприємницька діяльність здійснюється в державі для отримання прибутку, з якого компанія сплачує податки. Висновок Державної аудиторської служби України (ДАСУ) суперечить, як Конституції, так і Господарському Кодексу. Окрім того, ДАСУ намагається зробити так, щоб Міноборони зобов'язали всіх постачальників повернути прибуток. У результаті таких дій ми отримаємо десятки позовів. Тобто нормальні виробники, які брали на себе відповідальність і виконували зобов'язання перед Міністерством оборони, підуть шукати нові ринки", – наголосила Дана Ярова.

Вона підкреслила, що це може стати проблемою, адже українська продукція цілком конкурентоспроможна, і деякі постачальники вже мають контракти з міністерствами оборони інших країн на пошиття форми.

"Прозорі закупівлі зекономили для держави понад 30%. Ціна яєць за штуку тепер 2,7 грн грн з урахуванням ПДВ, а не 17 грн. Заощаджені кошти мають бути спрямовані на пошиття зимової форми для військових, адже ресурсів на це раніше не було. Дуже сподіваюся, що і Міністерству оборони, і Кабінету Міністрів, і Міністерству економіки, і Державній аудиторській службі вистачить розуму сісти за стіл переговорів і внести маленьке роз'яснення в Постанову #335. І вказати, що калькуляція включає прибуток в тому числі. А заробіток постачальників не вважається збитком держави. Тобто поставити крапку на початку грандіозного скандалу", – підсумувала Дана Ярова.