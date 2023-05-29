"Треба бігати від собак і телефонувати за непрацюючими номерами": нардеп Мовчан про участь у торгах АРМА

Нардепу соромно за непрофесіоналізм АРМА в реалізації активів

Ліквідація Нацагентства з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), більше не на часі. Проблему непрозорого управління арештованим майном і скандалів з відбором компаній, яким передають корпоративні права, розв'яжуть інакше.

Як пояснив "Телеграфу" нардеп Олексій Мовчан, ці функції просто передадуть Фонду держмайна.

– Чи ухвалено на політичному рівні остаточне рішення передати повноваження АРМА Фонду держмайна?

– Самого рішення ще нема, обговорюють сценарії передачі частини повноважень АРМА до ФДМУ. Фонд держмайна спеціалізується на управлінні активами, це – фах його працівників, а АРМА – більше антикорупційно-правоохоронний орган, в якому не знають, як ефективно розпоряджатися активами, щоб зберегти їхню економічну вартість.

– Ще у лютому мова йшла про те, що АРМА взагалі не потрібна, що пошук активів можна покласти на інші органи.

– Питання ліквідації агенції полягає у відносинах з нашими іноземними партнерами. Її створення було одним зі стовпів безвізу і макрофіну для нашої країни. Це є частина антикорупційної структури. Навіть під час війни, якщо хтось скаже, що Україна ставить під сумнів потребу в існуванні антикорупційних органів, це може мати негативний ефект.

– Тому зараз йде співпраця з іноземними партнерами з її реформування?

– Так. Ми працюємо над тим, щоб вибрати найоптимальніший сценарій. І щоб і ФДМУ був ефективнішим, тож приймаємо законопроєкт № 8250 і низку інших, які підсилюють його спроможність. Варто сказати, що у Фонді зацікавлені, як зробити краще, вони самі про це запитують. У АРМА ніколи не питали, як стати прозорішими.

– В АРМА кажуть, що їм передають неліквідні активи, тому таке управління.

– Але ж це активи, арештовані в кримінальних провадженнях. Правоохоронці не вибирають, до кого йти: до тих, хто дбайливо ставився до свого майна, чи хто накачував його боргами. Які кримінальні провадження є, такі активи й заходять. Я думаю, що це маніпуляція. Їм хочеться, щоб давали тільки "солоденьке"?

– Має бути об’єктивність.

– Заради об’єктивності згадаймо останні кейси: завод "Аерок", потужний виробник будівельних матеріалів, 40% виробництва газоблоків, Вінницький завод побутової хімії, серйозний бренд "Ушастый нянь", "Моршинська". З усіма цими активами були скандали, одні більш гучні, другі менш.

– У ФДМУ також без скандалів не обходились…

– У ФДМУ також все непросто. Там і людей вбивали, і вже голову ФДМУ розшук оголосили. Але у Фонду точно не кращі активи, аніж в АРМА.

– Які кроки будуть першими в реформуванні?

– Головне – доступ до інформації. Ніхто не знає, які заарештовані активи взагалі є, скільки їх, яка їхня вартість, постійна чи балансова, який статус управління тощо. Це – таємниця. Є пряма норма закону, що ця інформація має бути публічною, має бути реєстр арештованих активів, але АРМА чомусь його не відкриває, у них є своя аргументація: кажуть – війна чи ще щось. Якісь там рекомендації у них є.

– А хіба не так повинно бути під час воєнного стану?

– Якщо держава бере на себе відповідальність в управлінні арештованим майном, тобто вона фактично блокує ефективність, то має хоча б розказати, що це за актив, хто його власник і як вона цим управляє.

– Ще одна проблема – прозорість конкурсів.

– Так, мають бути прозорі конкурси на управління активами. Бо сьогодні це якась дуже складна історія навіть фізично – жодної інформації про конкурсні умови. Ти маєш зателефонувати в АРМА за номерами, які не працюють (я сам перевіряв), або написати лист на електронну пошту, сказати, що хочеш взяти участь у торгах.

– Тобто вони взагалі не виставляють інформацію?

– Виставляють – там є назви та адреси. Але умов ти не знаєш, скільки квадратних метрів, яка кредиторська заборгованість, скільки людей працює, баланси, бухоблік, чи є обтяження. Ти маєш дотелефонуватися або поїхати в АРМУ поговорити, вони тобі, може, розкажуть, а може, й ні. Скоріш за все, тобі треба буде ще дістатися на цей об’єкт, перелізти через паркан, бо там нема сервіс-менеджера, який чекає, що ти прийдеш і будеш ставити запитання, побігати від собак, які охороняють територію. І, тоді, можливо, ти зрозумієш, що це за об’єкт і чи варто його брати в управління.

– А що третє?

– Продаж активів. Мені соромно за те, як в АРМА непрофесійно це роблять. Є майданчик, який називається ТОВ "Придніпров'я 2021", зареєстрований десь у Дніпрі. Він займається оцінкою продажу і фактично монополізував підготовку. Постійно виникали скандали через те, що ціна на цій платформі була нижча за біржову. Можна було вийти на брокера на біржу і продати за адекватну ціну. Звісно, там були особливості. Наприклад, калій був у вагонах в різних куточках країни. Але можна було зробити продаж конкурентно, за ринковою ціною.

– А у ФДМУ це буде по-іншому?

– В Україні вже є практика. Наприклад, для оренди державного, комунального майна, майна акціонерних товариств вже застосовані процедури "Prozorro.Продажі" (не плутати з "Prozorro Держзакупівлі"). Оці скандальні історії потрібно вирішувати першочергово. У "Prozorro.Продажі" вже є досвід на 70 млрд грн. Вони існують приблизно стільки ж, скільки АРМА. На платформі вже продавали і "погані" активи, і "погані" кредити банків, і об'єкти малої та великої приватизації. Бо там умови ринкові.

– То якою ви бачите реформу в остаточному вигляді?

– Я не зводив би все до однієї реформи, бо можна не витягнути. Я б спочатку зробив ключові зміни, які озвучив. А є ще одне важливе питання – підготовка активів до арешту. Це проблема АРМА, що в ухвалі суду є не те, що в наявності. Умовно, ухвалою заарештували три автомобілі, приїхали, а там – два. Виходить, що за два вони відповідальні, а той третій – десь в повітрі. Міжнародний розшук активів – це також функція АРМА, але там ніколи не робилося нічого. Мабуть, тут питання в її спроможності. Тож я посилив би їхні функції підготовки до розшуку. АРМА має бути органом, який стежить за транзакціями, за деклараціями, має доступ до інформації про активи в різних країнах тощо. Це там, де працюють такі собі білі комірці-агенти. А управління активами має перейти до Фонду держмайна.