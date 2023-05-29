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"Треба бігати від собак і телефонувати за непрацюючими номерами": нардеп Мовчан про участь у торгах АРМА

Автор
Оксана Половина Оксана Половина
Дата публікації
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Автор
Олексій Мовчан Новина оновлена 29 травня 2023, 16:25
Олексій Мовчан

Нардепу соромно за непрофесіоналізм АРМА в реалізації активів

Ліквідація Нацагентства з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), більше не на часі. Проблему непрозорого управління арештованим майном і скандалів з відбором компаній, яким передають корпоративні права, розв'яжуть інакше.

Як пояснив "Телеграфу" нардеп Олексій Мовчан, ці функції просто передадуть Фонду держмайна.

Чи ухвалено на політичному рівні остаточне рішення передати повноваження АРМА Фонду держмайна?

– Самого рішення ще нема, обговорюють сценарії передачі частини повноважень АРМА до ФДМУ. Фонд держмайна спеціалізується на управлінні активами, це – фах його працівників, а АРМА – більше антикорупційно-правоохоронний орган, в якому не знають, як ефективно розпоряджатися активами, щоб зберегти їхню економічну вартість.

Ще у лютому мова йшла про те, що АРМА взагалі не потрібна, що пошук активів можна покласти на інші органи.

– Питання ліквідації агенції полягає у відносинах з нашими іноземними партнерами. Її створення було одним зі стовпів безвізу і макрофіну для нашої країни. Це є частина антикорупційної структури. Навіть під час війни, якщо хтось скаже, що Україна ставить під сумнів потребу в існуванні антикорупційних органів, це може мати негативний ефект.

Тому зараз йде співпраця з іноземними партнерами з її реформування?

– Так. Ми працюємо над тим, щоб вибрати найоптимальніший сценарій. І щоб і ФДМУ був ефективнішим, тож приймаємо законопроєкт № 8250 і низку інших, які підсилюють його спроможність. Варто сказати, що у Фонді зацікавлені, як зробити краще, вони самі про це запитують. У АРМА ніколи не питали, як стати прозорішими.

В АРМА кажуть, що їм передають неліквідні активи, тому таке управління.

– Але ж це активи, арештовані в кримінальних провадженнях. Правоохоронці не вибирають, до кого йти: до тих, хто дбайливо ставився до свого майна, чи хто накачував його боргами. Які кримінальні провадження є, такі активи й заходять. Я думаю, що це маніпуляція. Їм хочеться, щоб давали тільки "солоденьке"?

Має бути об’єктивність.

– Заради об’єктивності згадаймо останні кейси: завод "Аерок", потужний виробник будівельних матеріалів, 40% виробництва газоблоків, Вінницький завод побутової хімії, серйозний бренд "Ушастый нянь", "Моршинська". З усіма цими активами були скандали, одні більш гучні, другі менш.

– У ФДМУ також без скандалів не обходились…

– У ФДМУ також все непросто. Там і людей вбивали, і вже голову ФДМУ розшук оголосили. Але у Фонду точно не кращі активи, аніж в АРМА.

Які кроки будуть першими в реформуванні?

– Головне – доступ до інформації. Ніхто не знає, які заарештовані активи взагалі є, скільки їх, яка їхня вартість, постійна чи балансова, який статус управління тощо. Це – таємниця. Є пряма норма закону, що ця інформація має бути публічною, має бути реєстр арештованих активів, але АРМА чомусь його не відкриває, у них є своя аргументація: кажуть – війна чи ще щось. Якісь там рекомендації у них є.

А хіба не так повинно бути під час воєнного стану?

– Якщо держава бере на себе відповідальність в управлінні арештованим майном, тобто вона фактично блокує ефективність, то має хоча б розказати, що це за актив, хто його власник і як вона цим управляє.

Ще одна проблема – прозорість конкурсів.

– Так, мають бути прозорі конкурси на управління активами. Бо сьогодні це якась дуже складна історія навіть фізично – жодної інформації про конкурсні умови. Ти маєш зателефонувати в АРМА за номерами, які не працюють (я сам перевіряв), або написати лист на електронну пошту, сказати, що хочеш взяти участь у торгах.

Тобто вони взагалі не виставляють інформацію?

– Виставляють – там є назви та адреси. Але умов ти не знаєш, скільки квадратних метрів, яка кредиторська заборгованість, скільки людей працює, баланси, бухоблік, чи є обтяження. Ти маєш дотелефонуватися або поїхати в АРМУ поговорити, вони тобі, може, розкажуть, а може, й ні. Скоріш за все, тобі треба буде ще дістатися на цей об’єкт, перелізти через паркан, бо там нема сервіс-менеджера, який чекає, що ти прийдеш і будеш ставити запитання, побігати від собак, які охороняють територію. І, тоді, можливо, ти зрозумієш, що це за об’єкт і чи варто його брати в управління.

– А що третє?

– Продаж активів. Мені соромно за те, як в АРМА непрофесійно це роблять. Є майданчик, який називається ТОВ "Придніпров'я 2021", зареєстрований десь у Дніпрі. Він займається оцінкою продажу і фактично монополізував підготовку. Постійно виникали скандали через те, що ціна на цій платформі була нижча за біржову. Можна було вийти на брокера на біржу і продати за адекватну ціну. Звісно, там були особливості. Наприклад, калій був у вагонах в різних куточках країни. Але можна було зробити продаж конкурентно, за ринковою ціною.

– А у ФДМУ це буде по-іншому?

В Україні вже є практика. Наприклад, для оренди державного, комунального майна, майна акціонерних товариств вже застосовані процедури "Prozorro.Продажі" (не плутати з "Prozorro Держзакупівлі"). Оці скандальні історії потрібно вирішувати першочергово. У "Prozorro.Продажі" вже є досвід на 70 млрд грн. Вони існують приблизно стільки ж, скільки АРМА. На платформі вже продавали і "погані" активи, і "погані" кредити банків, і об'єкти малої та великої приватизації. Бо там умови ринкові.

То якою ви бачите реформу в остаточному вигляді?

– Я не зводив би все до однієї реформи, бо можна не витягнути. Я б спочатку зробив ключові зміни, які озвучив. А є ще одне важливе питання – підготовка активів до арешту. Це проблема АРМА, що в ухвалі суду є не те, що в наявності. Умовно, ухвалою заарештували три автомобілі, приїхали, а там – два. Виходить, що за два вони відповідальні, а той третій – десь в повітрі. Міжнародний розшук активів – це також функція АРМА, але там ніколи не робилося нічого. Мабуть, тут питання в її спроможності. Тож я посилив би їхні функції підготовки до розшуку. АРМА має бути органом, який стежить за транзакціями, за деклараціями, має доступ до інформації про активи в різних країнах тощо. Це там, де працюють такі собі білі комірці-агенти. А управління активами має перейти до Фонду держмайна.

Теги:
#ФДМУ #Фонд держмайна #Prozorro #Prozorro.Продажі #АРМА #Олексій Мовчан #БізнесТелеграф