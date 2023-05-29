"Надо бегать от собак и звонить по неработающим номерам": нардеп Мовчан об участии в торгах АРМА

Нардепу стыдно за непрофессионализм АРМА в реализации активов

Ликвидация Нацагентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), больше не ко времени. Проблему непрозрачного управления арестованным имуществом и скандалов с отбором компаний, которым передают корпоративные права, разрешат по-другому.

Как пояснил "Телеграфу" нардеп Алексей Мовчан, эти функции просто передадут Фонду госимущества.

– Принято ли на политическом уровне окончательное решение передать полномочия АРМА Фонду госимущества?

– Самого решения еще нет, обсуждают сценарии передачи части полномочий АРМА в ФГИУ. Фонд госимущества специализируется на управлении активами, это специальность его сотрудников, а АРМА больше антикоррупционно-правоохранительный орган, в котором не знают, как эффективно распоряжаться активами, чтобы сохранить их экономическую стоимость.

– Еще в феврале речь шла о том, что АРМА вообще не требуется, что поиск активов можно возложить на другие органы.

– Вопрос ликвидации агентства заключается в отношениях с нашими иностранными партнерами. Его создание было одним из столпов безвиза и макрофина для нашей страны. Это часть антикоррупционной структуры. Даже во время войны, если кто-то скажет, что Украина ставит под сомнение потребность в существовании антикоррупционных органов, это может иметь негативный эффект.

– Поэтому сейчас идет сотрудничество с иностранными партнерами по его реформированию?

– Да. Мы работаем над тем, чтобы выбрать самый оптимальный сценарий. И чтобы и ФГИУ был более эффективным, принимаем законопроект № 8250 и ряд других, усиливающих его способность. Стоит сказать, что в Фонде заинтересованы, как улучшить, они сами об этом спрашивают. В АРМА никогда не спрашивали, как стать прозрачнее.

– В АРМА говорят, что им передают неликвидные активы, поэтому такое управление.

– Но ведь это активы, арестованные в уголовных производствах. Правоохранители не выбирают, к кому идти: к тем, кто бережно относился к своему имуществу или кто накачивал его долгами. Какие уголовные производства есть, такие активы и заходят. Я думаю, что это манипуляция. Им хочется, чтобы давали только "сладенькое"?

– Должна быть объективность.

- Объективности ради вспомним последние кейсы: завод "Аэрок", мощный производитель строительных материалов, 40% производства газоблоков, Винницкий завод бытовой химии, серьезный бренд "Ушастый нянь", "Моршинская". Со всеми этими активами были скандалы, одни более громкие, другие менее.

– В ФГИУ тоже без скандалов не обходились…

– В ФГИУ тоже все непросто. Там и людей убивали, и уже главу ФГИУ розыск объявили. Но у Фонда точно не лучшие активы, чем у АРМА.

– Какие шаги будут первыми в реформировании?

– Главное – доступ к информации. Никто не знает, какие арестованные активы вообще есть, сколько их, какова их стоимость, постоянная или балансовая, какой статус управления и т. д. Это – тайна. Есть прямая норма закона, что эта информация должна быть публичной, должен быть реестр арестованных активов, но АРМА почему его не открывает, у них своя аргументация: говорят – война или еще что-то. Какие-то там рекомендации у них есть.

– А разве не так должно быть во время военного положения?

– Если государство берет на себя ответственность в управлении арестованным имуществом, то есть оно фактически блокирует эффективность, то должно хотя бы рассказать, что это за актив, кто его владелец и как оно этим управляет.

– Еще одна проблема – прозрачность конкурсов.

– Да, должны быть прозрачные конкурсы на управление активами. Потому что сегодня это очень сложная история даже физически – никакой информации о конкурсных условиях. Ты должен позвонить в АРМА по неработающим номерам (я сам проверял) или написать письмо на электронную почту, сказать, что хочешь принять участие в торгах.

– То есть они вообще не выставляют информацию?

– Выставляют – там есть названия и адреса. Но условий ты не знаешь, сколько квадратных метров, какова кредиторская задолженность, сколько людей работает, балансы, бухучет или обременение. Ты должен позвонить или поехать в АРМУ поговорить, они тебе, может, расскажут, а может, и нет. Скорее всего, тебе нужно будет еще добраться на этот объект, перелезть через забор, потому что там нет сервис-менеджера, ожидающего, что ты придешь и будешь задавать вопросы, побегать от охраняющих территорию собак. И тогда, возможно, ты поймешь, что это за объект и стоит ли его брать в управление.

– А что третье?

– Продажа активов. Мне стыдно за то, как в АРМА непрофессионально это делают. Есть площадка, которая называется ООО "Приднепровье 2021", зарегистрирована где-то в Днепре. Она занимается оценкой продаж и фактически монополизировала подготовку. Постоянно возникали скандалы из-за того, что цена на этой платформе была ниже биржевой. Можно было выйти на брокера, на биржу и продать по адекватной цене. Конечно, там были особенности. Например, калий был в вагонах в разных уголках страны. Но можно было сделать продажу конкурентно, по рыночной цене.

– А во ФГИУ это будет по-другому?

– В Украине уже есть практика. К примеру, для аренды государственного, коммунального имущества, имущества акционерных обществ уже применены процедуры "Prozorro.Продажи" (не путать с "Prozorro Госзакупки"). Эти скандальные истории нужно решать в первую очередь. У "Prozorro.Продажи" уже есть опыт на 70 млрд грн. Они существуют примерно столько же, сколько АРМА. На платформе уже продавали и "плохие" активы, и "плохие" кредиты банков, и объекты малой и крупной приватизации. Там условия рыночные.

– Какой вы видите реформу в окончательном виде?

– Я бы не сводил все к одной реформе, потому что можно не вытянуть. Я бы изначально произвел ключевые изменения, которые озвучил. А есть еще один важный вопрос – подготовка активов к аресту. Это проблема АРМА, что в определении суда есть не то, что налицо. Условно, постановлением арестовали три автомобиля, приехали, а там – два. Выходит, что за два они ответственны, а тот третий – где-то в воздухе. Международный розыск активов – это тоже функция АРМА, но там никогда не делалось ничего. Пожалуй, здесь вопрос способности. Так что я усилил бы их функции подготовки к розыску. АРМА должна быть органом, который следит за транзакциями, за декларациями, имеет доступ к информации об активах в разных странах. Это там, где работают белые воротнички-агенты. А управление активами должно перейти к Фонду госимущества.