G7 закликала уряд дотримуватися процедур щодо нового голови АРМА, активісти звинувачують Шмигаля

Посли країн "Великої сімки" в Україні застерегли уряд від ухвалення незаконних рішень щодо голови Державного агентства з управління та розшуку активів (АРМА). Про це йдеться на офіційному Твіттер-аккаунті послів G7 в Україні.

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA", — йдеться в дописі.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, в свою чергу, написав на сторінці в Facebook про те, що Кабмін в п’ятницю спробує незаконно призначити головою АРМА Олену Думу.

Олена Дума

"Незаконним це призначення є тому, що під час конкурсу вона НЕ отримала необхідної кількості голосів. Нагадаю, вчора член конкурсної комісії Остапенко відкликав свій (вирішальний) голос за Думу і офіційно проінформував про це КМУ. Це означає, що з шести необхідних для перемоги голосів, Дума отримала лише п’ять. Проте якщо є наказ з ОП, то Шмигалю начхати що на закон, що на арифметику", написав Шабунін.

"Тепер про найцікавіше. Нагнути уряд на таке, окрім президента, раніше міг лише Андрій Єрмак. Тож це, скоріше за все, його історія. Проте УП написали, що Татаров став вже майже другим Єрмаком. Чесно кажучи, навіть думати не хочеться, що премʼєр-міністр бігає на побігеньках в заступника клерка з ОП… Як би там не було, сьогодні о 15:00 українська влада збирається незаконно призначити головою АРМА людину, яка публічно допомагала Джуліані/Деркачу мочити і Україну, і тоді кандидата, а зараз – чинного президента США. Важко навіть уявити, що робиться в головах людей, які чудять це все напередодні визначального для України саміту НАТО, рішення якого великою мірою залежить від Джо Байдена", — резюмував Шабунін.

Нагадаємо, 28 червня конкурсна комісія визначила нового директора Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) – держпосадовицю Олену Думу. Одразу після завершення конкурсу антикорупційні організації Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції та StateWatch виступили з різкою критикою Думи та закликали Кабінет міністрів не призначати її на посаду. Чекати рішення уряду не довелося – 30 червня свій голос за неї відкликав один з членів комісії, адвокат Дмитро Остапенко. Тепер у конкурсі мало б відбутися повторне голосування, але Кабмін вирішив винести питання на розгляд, не чекаючи на це.

Серед головних претензій до потенційної очільниці АРМА з боку антикорупційних органів – відсутність досвіду, політичні звʼязки та підозри у співпраці з РФ. Серед громадської спільноти існують припущення про контакти Олени Думи з екскерівником кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем, ідеться у заяві Transparency International.