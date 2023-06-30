G7 призвала правительство придерживаться процедур по новому главе АРМА, активисты обвиняют Шмыгаля

Послы стран "Большой семерки" в Украине предостерегли правительство от принятия незаконных решений в отношении главы Государственного агентства по управлению и розыску активов (АРМА). Об этом говорится на официальном Твиттер-аккаунте послов G7 в Украине.

"G7 внимательно следила за процессом назначения главы ARMA и отметила обеспокоенность гражданского общества в отношении принятых процедур. Важно соблюдать надлежащие процедуры, чтобы укрепить доверие к ARMA", — говорится в сообщении.

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, в свою очередь, написал на странице в Facebook о том, что Кабмин в пятницу попытается незаконно назначить главой АРМА Елену Думу.

Елена Дума

"Незаконным это назначение потому, что во время конкурса она не получила необходимого количества голосов. Напомню, вчера член конкурсной комиссии Остапенко отозвал свой (решающий) голос за Думу и официально проинформировал об этом КМУ. Это значит, что из шести необходимых для победы голосов Дума получила всего пять. Однако если есть приказ по ОП, то Шмыгалю наплевать что на закон, что на арифметику", — написал Шабунин.

"Теперь о самом интересном. Нагнуть правительство на такое, кроме президента, раньше мог только Андрей Ермак. Так что это, скорее всего, его история. Однако УП написали, что Татаров стал уже почти вторым Ермаком. Честно говоря, даже думать не хочется, что премьер-министр бегает на побегушках у заместителя клерка из ОП… Как бы то ни было, сегодня в 15:00 украинские власти собираются незаконно назначить главой АРМА человека, который публично помогал Джулиани/Деркачу мочить и Украину, и тогда кандидата, а сейчас – действующего президента США. Трудно даже представить, что делается у изголовья людей, которые чудят это все накануне определяющего для Украины саммита НАТО, решение которого во многом зависит от Джо Байдена", — резюмировал Шабунин.

Напомним, 28 июня конкурсная комиссия определила нового директора Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) – госчиновницу Елену Думу. После завершения конкурса антикоррупционные организации Transparency International Ukraine, Центр противодействия коррупции и StateWatch выступили с резкой критикой Думы и призвали Кабинет министров не назначать ее на должность. Ждать решения правительства не пришлось – 30 июня свой голос за нее отозвал один из членов комиссии, адвокат Дмитрий Остапенко. Теперь в конкурсе должно было состояться повторное голосование, но Кабмин решил вынести вопрос на рассмотрение, не дожидаясь этого.

Среди главных претензий к потенциальному руководителю АРМА со стороны антикоррупционных органов – отсутствие опыта, политические связи и подозрения в сотрудничестве с рф. Среди общественного сообщества существуют предположения о контактах Елены Думы с экс-руководителем крымского управления СБУ, подозреваемым в госизмене Олегом Кулиничем, говорится в заявлении Transparency International.