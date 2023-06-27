Война — день 489: ВСУ продолжают "перемалывать" и теснить оккупантов на юге и востоке

Оперативно о главном 27 июня

Противостояние украинских Сил обороны российскому вторжению продолжается. Вооруженные силы Украины постепенно продавливают оборону оккупантов и освобождают украинскую землю, однако на освобожденных территориях их встречает лишь разруха и запустение.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Германия пока не готова передать Украине крылатые ракеты, заявил министр обороны Борис Писториус

00:00 Бои на Бахмутском направлении: за сутки произошло 17 боеприкосновений с врагом, уничтожено 153 оккупанта, 203 ранены, 6 взяли в плен, сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый.

Череватый добавил, что Силами обороны уничтожены 2 САУ, 13 орудий, боевая машина десанта, четыре БпЛА и противотанковый ракетный комплекс.

Как обстояли дела 24 июня, смотрите по ссылке: Война — день 486: контрнаступление ВСУ продвигается, в то время как в россии "военный переворот"

С данными за 25 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 487: в рф закончилась "гражданская война", а ВСУ наступают на востоке

О том, что происходило 26 июня, читайте в материале: Война — день 488: ВСУ с боями продвигаются в районе Бахмута