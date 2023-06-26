Война — день 488: ВСУ с боями продвигаются в районе Бахмута

Оперативно о главном 26 июня

Сопротивление Украины продолжается. ВСУ развивают наступление и теснят российских оккупантов, причиняя им весомые потери как в живой силе, так и в технике. Однако войска рф не прекращают массово применять как артиллерию, так и авиацию, в том числе и против мирных украинских жителей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара врага ракетами и БПЛА.

00:00 Приграничье Сумской области в течение прошедших суток вновь попало под огонь российских оккупантов: в течение дня россияне совершили 16 обстрелов, зафиксировано 76 взрывов. В результате обстрелов пострадал один человек.

Как обстояли дела 23 июня, смотрите по ссылке: Война — день 485: продолжение контрнаступления Украины и угроза теракта на ЗАЭС

С данными за 24 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 486: контрнаступление ВСУ продвигается, в то время как в россии "военный переворот"

О том, что происходило 25 июня, читайте в материале: Война — день 487: в рф закончилась "гражданская война", а ВСУ наступают на востоке