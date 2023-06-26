Одессу атаковали "Калибрами" и дронами: что известно о последствиях ночного удара (фото)

Одесская область отбила очередную атаку врага

В ночь на 26 июня оккупанты атаковали Одессу и область с воздуха. По региону наносились удары крылатыми ракетами, также туда направили дроны-камикадзе.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее информации, в небе над регионом сбили как минимум два "Калибра", которые направлялись в прибрежную зону.

"Из-за взрывной волны во время работы сбивание дронов повредило окна в двух многоквартирных домах. Травмированных нет. Последствия ночной атаки уточняются", — отметила она.

В то же время жители города начали публиковать фотографии с разрушениями, вызванными новым актом агрессии страны-оккупанта.

По информации председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, атаку с воздуха украинским защитником пришлось отражать в сложных погодных условиях. В момент обстрела в Одессе была гроза и шел сильный дождь.

Позже в пресс-службе Воздушных сил Украины сообщили, что пуски трех крылатых ракет "Калибр" производили с подлодки в Черном море. Также на Южном направлении было зафиксировано движение восьми "шахедов" с восточного побережья Азовского моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА", — отметили военные.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в середине июня в результате удара по Одессе был серьезно поврежден местный торговый центр.