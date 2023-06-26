Взрывы на Киещине и в ряде областей: работает ПВО

Появились информация о пусках "Калибров" рашистами из акватории Черного моря

Ночь на понедельник, 26 июня, оказалась беспокойной для жителей ряда областей Украины: из-за угрозы удара ракетами и БПЛА в них объявлена воздушная тревога.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа" со ссылкой на мониторинговые сайты и сообщения местных органов власти.

"Киевская, Черниговская, Черкасская области — ракетная опасность! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", — говорилось в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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В Одессе раздались взрывы.

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Воздушные силы сообщили о запуске вражеских "Калибров" и угрозе применения ударных БПЛА.

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На Киевщине раздались взрывы. Мониторинговые паблики сообщили, что наше ПВО сбивает вражеские беспилотники. "Не игнорируйте тревогу и берегите себя!", — призвал телеграмм-канал МВД.

Российские оккупанты в последние месяцы чаще атакуют мирные города Украины. Лишь ночью 24 июня оккупанты выпустили более 50 ракет разных типов и два дрона-камикадзе. В частности, враг атаковал Украину 40 ракетами Х-101/Х-555 из Каспийского моря, 9 ракетами Х-22. Также россияне запустили две ракеты "Калибр" из Черного моря. Силы ПВО сбили 41 ракету и два ударных беспилотника. Из-за падения обломков ракеты в Киеве повреждена многоэтажка в Соломенском районе. По предварительной информации, в результате атаки три человека погибли, 8 травмированы. Также оккупанты атаковали частный сектор Днепра и выпустили ракеты С-300 по Харькову.