Война — день 487: в рф закончилась "гражданская война", а ВСУ наступают на востоке

Оперативно о главном 25 июня

Украина продолжает сдерживать полномасштабную агрессию россии в течение 487 дней. Украинские военные продолжают давить на оккупантов на южном направлении, а также смогли продвинуться на ряде направлений на востоке нашей страны, пока россияне были отвлечены на происходящее с мятежом главаря ЧВК "Вагнера". Тем временем захватчики продолжают тактику ночного ракетного террора из-за чего продолжают гибнуть мирные жители.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин покинул Ростов, его наемники уходят вместе с ним.

Как обстояли дела 22 июня, смотрите по ссылке: Война — день 484: тяжелые бои на Донбассе и продвижение ВСУ на юге

С данными за 23 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 485: продолжение контрнаступления Украины и угроза теракта на ЗАЭС

О том, что происходило 24 июня, читайте в материале: Война — день 486: контрнаступление ВСУ продвигается, в то время как в россии "военный переворот"