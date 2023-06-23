Война — день 485: продолжение контрнаступления Украины и угроза теракта на ЗАЭС

Оперативно о главных событиях на фронте 23 июня

Украина продолжает сдерживать полномасштабную агрессию россии уже в течение 485 дней. В южных и восточных областях Украины продолжаются тяжелые бои, — там ВСУ сдерживают наступление врага и на отдельных направлениях сами проводят контрнаступление, которое имеет частичный успех. Тем временем особенно много разговоров о возможной провокации россии на Запорожской АЭС в Энергодаре.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Если россия использует против Украины ядерное оружие, произойдет большой выброс радиации на территорию Европы, что будет считаться нападением на Альянс и началом войны против НАТО, — соответствующий проект резолюции в Сенате США зарегистрировали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм.

С данными за 20 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 482: ВСУ продолжают развивать наступление на юге

О том, что происходило 21 июня, читайте в материале: Война — день 483: ВСУ продолжают развивать наступление, несмотря на ожесточенное сопротивление оккупантов

Как обстояли дела 22 июня, смотрите по ссылке: Война — день 484: тяжелые бои на Донбассе и продвижение ВСУ на юге