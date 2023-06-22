Война — день 484: тяжелые бои на Донбассе и продвижение ВСУ на юге

Оперативно о главном 22 июня

Украина продолжает сдерживать полномасштабную российскую агрессию в течение 484 дней. Наиболее тяжелые бои продолжаются на Донбассе и на юге нашей страны, где ВСУ продолжают продвижение, освобождая новые населенные пункты. Особенно заметны успехи украинских защитников в южных областях, где ежедневно россияне теряют десятки единиц техники.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС для Украины уже составляет 1,5 миллиарда долларов. По словам премьера Дениса Шмыгаля, такая оценка является предварительной и конечная сумма может возрасти.

Как обстояли дела 19 июня, можно прочитать в публикации: Война — день 481: ВСУ продвигаются под Авдеевкой и на Запорожском направлении

С данными за 20 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 482: ВСУ продолжают развивать наступление на юге

О том, что происходило 21 июня, читайте в материале: Война — день 483: ВСУ продолжают развивать наступление, несмотря на ожесточенное сопротивление оккупантов