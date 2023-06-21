Продвижение заметно: в ВСУ рассказали об успехах на юге (видео)

Оккупанты понесли значительные потери за сутки

ВСУ продолжают методично уничтожать технику и личный состав россиян на юге Украины, а их продвижение уже заметно.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

По его словам, за предыдущие сутки артиллерийские подразделения украинских защитников выполнили более 1100 огневых заданий и уничтожили почти три роты оккупантов.

Кроме того, по словам Тарнавского, за этот же период были уничтожены или повреждены 68 единиц боевой техники, среди которых:

6 танков;

13 БМП, 2 боевых бронированных машины и одна МТЛБ;

4 разведывательных беспилотника;

2 ЗРК "Стрела";

17 артиллерийских систем разных моделей и одна РСЗО "Град";

РЛС "Зоопарк".

Кроме того, были поражены 3 места хранения боеприпасов.

"Мы выбиваем их технику и живую силу. Все будет Украина", — добавил генерал.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, почему контрнаступление движется "медленнее, чем хотелось бы некоторым". По его словам, происходящее на фронте не является голливудским фильмом, а потому результатов здесь и сейчас ждать не стоит.