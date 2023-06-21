Продвижение заметно: в ВСУ рассказали об успехах на юге (видео)
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Оккупанты понесли значительные потери за сутки
ВСУ продолжают методично уничтожать технику и личный состав россиян на юге Украины, а их продвижение уже заметно.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
По его словам, за предыдущие сутки артиллерийские подразделения украинских защитников выполнили более 1100 огневых заданий и уничтожили почти три роты оккупантов.
Кроме того, по словам Тарнавского, за этот же период были уничтожены или повреждены 68 единиц боевой техники, среди которых:
- 6 танков;
- 13 БМП, 2 боевых бронированных машины и одна МТЛБ;
- 4 разведывательных беспилотника;
- 2 ЗРК "Стрела";
- 17 артиллерийских систем разных моделей и одна РСЗО "Град";
- РЛС "Зоопарк".
Кроме того, были поражены 3 места хранения боеприпасов.
"Мы выбиваем их технику и живую силу. Все будет Украина", — добавил генерал.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, почему контрнаступление движется "медленнее, чем хотелось бы некоторым". По его словам, происходящее на фронте не является голливудским фильмом, а потому результатов здесь и сейчас ждать не стоит.