шойгу пообещал создать резервную армию и похвастался невиданным числом добровольцев

По словам шойгу, россияне рвутся на войну

Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что до конца июня будет завершено формирование резервной армии и армейского корпуса. По его словам, они получат более 3 тысяч единиц военной техники.

Об этом пишут росСМИ.

"Мы формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, а также пять полков 20-й танковой армии. Все идет по плану. Фактически, к концу июня мы завершим формирование резервной армии, а в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — заявил глава армии оккупантов, выступая с докладом перед президентом рф владимиром путиным на заседании Совета безопасности.

По словам шойгу, пять полков сформированы более чем на 60%, а число контрактников в армии рф в последнее время выросло на 114 тысяч человек.

"По контракту на сегодняшнее утро набрано 114 тысяч человек — это по прямому контракту, и плюс к этому 52 тысячи — это добровольцы. За сутки контракт в среднем подписывают 1336 человек, это фактически за каждые сутки получаем полк", — подсчитывает он количества "пушечного мяса".

Как сообщал "Телеграф", владимир путин заявил о новых фантастических победах своей армии, но главарь наемников ЧВК "Вагнер" евгений пригожин не согласен со своим президентом. Он жалуется на успехи ВСУ на фронте и снова рассказывает о нехватке боеприпасов и даже обычных гранат.