Лучше Storm Shadow, но украинская – какая ракета и когда может поступить на вооружение ВСУ

Ракета нуждается в некоторых доделках

Неоднократное успешное применение переданной ранее дальнобойной англо-французской авиационной ракеты Storm Shadow доказало эффективность подобного оружия в современной войне. И потому особенно важно завершить работы над украинской дальнобойной ракетой ОТРК "Сапсан", ведущиеся с 2011 года. И это возможно, но при выполнении ряда условий.

Об этом в интервью "Апостроф ТВ" рассказал глава ассоциации "Западноукраинское объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса" Игорь Крол.

По его словам, разработкой ракеты с 2009 года занимались ГКБ "Южное" и Южмаш. И в настоящий момент большая часть этой работы уже выполнена – "Сапсан" готов примерно на 65-70%, но достройка оперативно-тактического ракетного комплекса требует некоторого времени и средств.

По словам Игоря Крола, на окончание работ нужно около 500 млн долл., то есть около 19 млрд грн из госбюджета и более 8 месяцев времени. Таким образом, принятие на вооружение ракеты может состояться не ранее 2024-го года, в то время как министр обороны Украины Алексей Резников говорил о возможности нанесения удара по оккупантам ОТРК "Сапсан" уже в 2023 году.

Но окончание работ даст ВСУ полноценный ракетный комплекс, способный бить на дальности свыше 400 км, что делает его лучше Storm Shadow, с его показателем свыше 250 км для экспортного варианта ракеты.

Также абсолютное большинство компонентов "Сапсана" будут производиться в Украине, а импортные комплектующие не играют решающей роли в создании ракеты.

При выходе оборонных предприятий Украины на полную мощность в год можно будет производить около 20 подобных ракет, считает Игорь Крол.

В то же время уже в этом году Украина может получить долгожданные американские ракеты ATACMS, но и они с их дальностью в 300 км уступают перспективному "Сапсану", но зато могут быть получены уже в этом году.