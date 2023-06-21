Война — день 483: ВСУ продолжают развивать наступление, несмотря на ожесточенное сопротивление оккупантов

Оперативно о главном 21 июня

Война Украины против пытающейся ее захватить россии продолжается. ВСУ медленно, но неуклонно продвигатся на южном направлении, с боями освобождая украинскую землю от захватчиков.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В сети появились новый спутниковый снимок того, что осталось от Каховского водохранилища.

00:00 На юге на нескольких направлениях продолжается наступление украинских воинов, есть продвижения, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. "На юге на нескольких направлениях идет наступление. Там все идет по плану, который установлен военными. Там есть некоторые продвижения на всех направлениях, где движутся наши военные. Но враг просто так не будет сдавать занятые позиции, и поэтому идут ожесточенные бои и очень мощный поединок", — сказала она в эфире национального телемарафона.

На фоне войны в Украине Германия готовится к более агрессивным шпионским операциям россии. Берлин считает, что происходить они будут именно на их территории, говорится в отчете Федерального ведомства Германии по защите конституции, о котором пишет WELT.

О том, что происходило 18 июня, читайте в материале: Война — день 480: ВСУ не дают россиянам продвинуться и локально контратакуют

Как обстояли дела 19 июня, можно прочитать в публикации: Война — день 481: ВСУ продвигаются под Авдеевкой и на Запорожском направлении

С данными за 20 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 482: ВСУ продолжают развивать наступление на юге