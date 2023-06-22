Ночью российские "Кинжалы" летели в украинскую дамбу: у Зеленского назвали цель врага

Вражеские ракеты не попали в цель

Во время массированной атаки в ночь на 22 июня российские оккупанты пытались ударить гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по дамбе в Кривом Роге.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что страна-агрессор не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, а потому рассматривает теракт на ЗАЭС для остановки контрнаступления ВСУ и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня.

"К этой стратегии относятся и попытки ударов "Кинжалов" по дамбе в Кривом Роге. В настоящее время проходят дополнительные минирования атомной станции, включая охлаждающие бассейны", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что сегодня от реакции глобального мира зависит готовность кремля пойти на этот шаг.

"Красные линии должны быть начертаны, последствия анонсированы. Не завтра. Сегодня", — подытожил Подоляк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время очередной ракетной атаки, которую российские захватчики нанесли 16 июня, было сбито шесть аэробалистических ракет "Кинжал".