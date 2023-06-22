Вночі російські "Кинджали" летіли в українську дамбу: у Зеленського назвали ціль ворога

Ворожі ракети не влучили в ціль

Під час масованої атаки в ніч проти 22 червня російські окупанти намагалися вдарити гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по греблі у Кривому Розі.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що країна-агресор не здатна утримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає теракт на ЗАЕС для зупинення контрнаступу ЗСУ та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частина територіального статус-кво без припинення вогню.

"До цієї стратегії відносяться і спроби ударів "Кинджалів" по греблі в Кривому Розі. Наразі проходять додаткові мінування атомної станції, включаючи басейни, що охолоджують", — сказав Подоляк.

Радник голови ОП додав, що сьогодні від реакції глобального світу залежить готовність кремля вдатися до цього кроку.

"Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки анонсовані. Не завтра. Сьогодні", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час чергової ракетної атаки, яку російські загарбники завдали 16 червня, було збито шість аеробалістичних ракет "Кинджал".