"У них было время": полковник оценил потери российской армии от последствий подрыва Каховской ГЭС

Оккупанты возвращаются на свои позиции в Херсонской области, которые они покинули после подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС не повлек за собой большие потери в живой силе и военной технике у россиян, так как им заранее сказали покинуть потенциально опасные позиции.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины, секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"По моей информации, они были предупреждены и ушли раньше. Технику они точно отвели раньше. Мы видели, что они это делали перед тем, как произошел взрыв дамбы. Мы думали, что они отводят технику из-за того, что мы по ним наносим удары, но оказалось, что через несколько дней они взорвали дамбу", — сказал он.

Костенко не отрицает, что позиции оккупантов и правда оказались под водой, так как они были расположены вдоль берега. При этом полковник СБУ отмечает, что россияне успели организованно покинуть занимаемые позиции.

"По некоторым направлениям россияне были предупреждены. Кто-то утонул, кого-то взяли в плен. Но большинство успело отреагировать", — добавил он.

Также нардеп считает, что даже в случае, если бы российских солдат не предупредили о готовящемся теракте, жертв вряд ли было бы больше.

"Они могли быть не предупреждены, зачем им нужно отводить технику. Им просто дали команду. Мы видели, что они тоже копают себе новые позиции выше, мы слышали об их перехватах, что они говорили своим бойцам: "Следите за уровнем воды". Конечно, они бы не сказали, какую катастрофу собираются устроить.

Они тоже понесли потери, смыло ряд их солдат. Но даже если бы они их не предупреждали, больших жертв у них не было, вода подходила постепенно, и у них было время, чтобы отойти на своей технике. Возможно, кроме Каховки", — отметил он.

В завершении Костенко добавил, что из-за подрыва Каховской ГЭС враг был вынужден перебросить незначительное количество подразделений на Запорожское направление, однако постепенно они возвращаются на свои позиции.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Контрнаступление может закончиться одним из трех сценариев, — Роман Костенко про Каховскую ГЭС, освобождение Крыма и зарплаты военным

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ГУР сделали тревожное заявление о подрыве Каховской ГЭС на фоне катастрофы на Каховской ГЭС.