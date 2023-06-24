Война — день 486: контрнаступление ВСУ продвигается, в то время как в россии "военный переворот"

Оперативно о главных событиях на фронте 24 июня

Украина продолжает сдерживать полномасштабную агрессию россии уже в течение 486 дней. Вооруженные силы Украины медленно, но уверенно продолжают вести контрнаступление и сдерживать российских оккупантов. Однако теперь у россиян появились и новые проблемы, — "военный переворот", начатый главой ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В россии фсб обвинила пригожина в призывах к "началу гражданского конфликта".

00:00 В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость", личный состав приведен в полную боевую готовность, есть приказ усилить посты на границе с Украиной, — пишут росСМИ. В центре Ростова замечена военная техника.

О том, что происходило 21 июня, читайте в материале: Война — день 483: ВСУ продолжают развивать наступление, несмотря на ожесточенное сопротивление оккупантов

Как обстояли дела 22 июня, смотрите по ссылке: Война — день 484: тяжелые бои на Донбассе и продвижение ВСУ на юге

С данными за 23 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 485: продолжение контрнаступления Украины и угроза теракта на ЗАЭС