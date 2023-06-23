Запорожье во время обстрела накрыла невыносимая вонь: в ОВА объяснили, что это было

Неприятный запах может появляться еще на протяжении нескольких суток

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС почувствовали на себе жители Запорожской области. В ночь на 23 июня областной центр и районы рядом с ним накрыл невыносимый смрад.

В Запорожской ОВА объяснили, что это было.

Как стало известно, после очередного обстрела российской армии жители Запорожья и области стали жаловаться на резкий запах, похожий на трупный. Изначально многие подумали, что это напрямую связано со взрывами, а в сети даже поднялась небольшая паника. Ведь только вчера президент Украины предупреждал, что рф готовит теракт на ЗАЭС.

Однако реальность оказалась другой. В областной военной администрации объяснили, что это все последствия предыдущей террористической атаки.

"Резкий запах, появившийся в областном центре – это следствие обезвоживания водной артерии. Поскольку вода отошла от берегов, десятки обнаженных метров дна оказались под прямыми лучами солнца. В жаркую погоду ил начал испаряться, а неприятный запах распространялся в безветренную погоду", — рассказал глава ОВА.

Там добавили, что смрад может появляться еще на протяжении нескольких суток.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, как действовать в случае выброса радиации на АЭС.