Запоріжжя під час обстрілу накрив нестерпний сморід: в ОВА пояснили, що це було

Неприємний запах може з’являтися протягом кількох діб

Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС відчули на собі мешканці Запорізької області. У ніч на 23 червня обласний центр та райони поряд з ним накрив нестерпний сморід.

У Запорізькій ОВА пояснили, що це було.

Як стало відомо, після чергового обстрілу російської армії жителі Запоріжжя та області почали скаржитися на різкий запах, схожий на трупний. Спочатку багато хто подумав, що це безпосередньо пов’язано з вибухами, а в мережі навіть піднялася невелика паніка. Адже тільки вчора президент України попереджав, що росія готує теракт на ЗАЕС.

Проте реальність виявилася іншою. В обласній військовій адміністрації пояснили, що це наслідки попередньої терористичної атаки.

"Різкий запах, що з’явився в обласному центрі — це наслідок зневоднення водної артерії. Оскільки вода відійшла від берегів, десятки оголених метрів дна опинилися під прямими променями сонця. У спеку мул почав випаровуватися, а неприємний запах поширювався в безвітряну погоду", — розповів голова ОВА.

Там додали, що сморід може з’являтися ще протягом кількох діб.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, як діяти у разі викиду радіації на АЕС.