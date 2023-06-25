У ВСУ успехи под Бахмутом: оккупанты стягивают к городу дополнительные силы

Оккупанты так и не смогли полностью захватить Бахмут

ВСУ продолжают продвигаться под Бахмутом, а россияне перебрасывают туда войска, чтобы остановить продвижение.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, за сутки на южном и северном флангах Бахмута было пройдено от 600 до 1000 метров.

По его словам, 186 оккупантов были ликвидированы, 224 ранены, а 8 сдались в плен.

"Также уничтожены танк, БМП, две САУ, две РСЗО "Град", три противотанковых комплекса, три пушки "Мста-Б", ЗРК "Стрела-10", 6 полевых складов с боеприпасами, три дрона-камикадзе "Ланцет" и один беспилотник "Орлан-10", — сказал он.

При этом враг отступать не собирается и продолжает переброску к Бахмуту подразделений ВДВ.

По словам, Череватого, это является четким показателем того, что россияне не собираются просто так отдавать город, который стал "символом российского позора".

"Они 10 месяцев не могли захватить его, и так до конца и не захватили. Ростов и Воронеж за сутки взяли, а районный центр Бахмут не смогли взять", — сказал он.

Представитель ВСУ также добавил, что оккупанты будут делать всё, чтобы удержать позиции в городе и за его пределами, однако Украина знает все об их тактике и планах.

Напомним, ранее командующий Сухопутным войсками ВСУ Александр Сырский сделал важное заявление насчет украинского контрнаступления. По его словам, основной удар ВСУ еще не был нанесен.