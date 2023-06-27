ВСУ продвинулись на юге и под Бахмутом, а оккупанты "давят" в Марьинке: свежие карты боев

Оккупанты стягивают резервы под Бахмут, пытаясь удержать город

Идет 489-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, ВСУ продолжают контрнаступательные действия и по состоянию на 26 июня продвинулись как минимум на двух участках фронта. Оккупанты стягивают резервы под Бахмут и теряют позиции на юге и в Донецкой области, однако имели некоторый успех в Марьинке.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия врага по-прежнему направлены на Лиманское, Бахмутское и Марьинское направления — в течение суток там произошло более 35 боевых столкновений.

Командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска очистили российский плацдарм через канал Северский-Донец Донбасс на Бахмутском направлении, а российские военкоры утверждали, что украинские войска продвинулись к юго-западу от Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, другие украинские официальные лица и кадры с геолокацией подтвердили, что по состоянию на 26 июня украинские силы освободили Ровнополь недалеко от границы между Донецкой и Запорожской областями.

Российские источники также подтвердили, что украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей.

Пресс-секретарь Таврической группы войск Украины полковник Валерий Шершень заявил, что украинские силы продвинулись на полтора километра на Запорожском направлении. Анна Маляр заявила, что украинские силы отбили 130 квадратных километров территории на юге Украины с начала украинского контрнаступления.

Минобороны Великобритании сообщило, что россиянам, вероятно, не хватает оперативных резервов, которые могли бы противостоять одновременным угрозам со стороны украинских сил на нескольких участках фронта в сотнях километров друг от друга, в основном в Бахмуте и на юге Украины.

Луганская и Харьковская области

26 июня россияне провели наземные атаки в районе Кременной. Минобороны рф заявило, что российские войска отразили две украинские атаки вблизи Спорного.

Луганская и Харьковская области

Донецкая область

Украинские силы продвинулись вперед на Бахмутском направлении. Сырский заявил, что ВСУ очистили российский плацдарм через канал Северский-Донец Донбасс, возможно, имеется в виду район к юго-западу от Бахмута.

Российские блоггеры утверждали, что украинские силы продвинулись в районе Клещиевки и Курдюмовки. Сергей Череватый заявил, что украинские войска продвинулись на 600–1000 метров на Бахмутском направлении.

Бахмутское направление

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Миньковки, Григорьевки и Богдановки. Череватый заявил, что российские силы перебрасывают части ВДВ, пехоту, БАРС (российский боевой резерв), территориальные войска, части "Шторм-Z" и части частных военных компаний в Бахмут, чтобы сохранить контроль над городом.

Донецкая область

Оккупанты продолжили атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. На кадрах с геолокацией видно, что российские силы в последнее время добились ограниченных успехов в Марьинке. Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции около Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Продолжились бои на границе Донецкой и Запорожской областей, украинские силы добились успехов. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Новодаровки, пытаясь отбить позиции.

Запорожская область

Кадры с геолокацией подтвердили, что по состоянию на 26 июня украинские силы удерживают позиции возле Антоновского моста на восточном (Левом) берегу Херсонской области.

Херсонская и Николаевская области

Как сообщал "Телеграф", спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, как сегодня выглядит освобожденный Силами обороны Ровнополь на админгранице Донецкой и Запорожской областей.