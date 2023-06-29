Россияне отступают из Бахмута, а украинцы берут под контроль важную высоту (видео)

ВСУ берут под свой контроль Клищиевку

Украинские военные уже несколько дней ведут наступательные действия на Бахмутском направлении и имеют там определенные успехи. Силы обороны с воздуха контролируют все, что происходит в Бахмуте, а россияне отступают с его улиц в северных районах.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

"На сегодняшний день можно сказать, что враг отступает с северных улиц Бахмута. Улица Воинов интернационалистов, враг был выбит полностью", — уточнил он.

Также ВСУ берут под свой контроль Клищиевку, расположенную южнее Бахмута. Этот населенный пункт имеет важное стратегическое значение, так как оттуда Бахмут "видно, как на ладони". Более того, именно оттуда начнется непосредственное наступление на юг Бахмута.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, почему продвижение ВСУ на Бахмутском направлении не может быть быстрым. Дело в том, что в окрестностях Бахмута создана разветвленная система инженерных укреплений и опорных пунктов. Она создавалась украинскими военными, а сейчас используется россиянами.