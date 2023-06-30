Взрывы в городах Украины: враг атакует с воздуха, работает ПВО

В Николаеве падение обломков на город привело к пожару

В ночь на пятницу, 30 июня, в ряде областей на юге страны объявили воздушную тревогу и раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" со ссылкой на мониторинговые сайты и сообщения органов местных властей.

В частности, об атаке врага на Николаев заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Также он добавил, что после падения обломков в Николаеве возник пожар.

" Цель сбили над Николаевом. Обломки упали на территории города. Детали чуть позже, пожар есть", — говорится в сообщении Кима.

По словам главы ОВА, в результате пожара повреждена крыша жилого дома и зеленые насаждения.

"Без жертв. 20 кв.м травы и крыша жилого дома. Уже потушили", — отметил Ким.

Также сообщается об обстреле врагом Запорожья.

Российские войска не прекращают наносить удары по городам Украины с применением ракет и дронов-камикадзе. По данным Генштаба ВСУ, в России пополнили свои запасы, в том числе и по беспилотникам, поэтому массированные атаки врага будут повторяться.

Напомним также, в ночь на 26 июня, кафиры устроили комбинированную атаку по Одессе, использовав ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе. Два "Калибра" были сбиты на подлете к прибрежной зоне украинскими силами ПВО.

Во вторник, 27 июня, российские военные обстреляли Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.