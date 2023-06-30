Оккупанты отступают под Бахмутом, а ВСУ продвигаются на Донбассе и юге: свежие карты боев

Украинские войска продвинулись на трех участках фронта

Идет 492-й день войны с российскими оккупантами, украинские войска ведут широкое наступление на Бахмутском направлении и продвинулись на 1200 и 1500 метров соответственно в направлении Клищиевки и Курдюмовки. Россияне несут потери и отступают.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщает Генштаб ВСУ, оккупанты сосредоточили основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло около 22 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

29 июня обе стороны продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели неудачные наступления вблизи Роздоловки и Белогоровки.

Луганская область

Российский военный блогер утверждал, что украинские силы атаковали позиции РФ вблизи Кременной.

Донецкая область

Генштаб Украины заявил, что украинские войска захватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут там широкое наступление. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на 1200 метров в направлении Клищиевки и на 1500 метров в направлении Курдюмовки. Россияне проводят контратаки, но в некоторых районах отступили после потерь.

Командир разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинские войска освобождают Клищеевку, идут интенсивные бои. ВСУ также вытеснили россиян с позиций на западной окраине Бахмута, идут бои вблизи Берховки. Захват доминирующих высот в Берховке и Клещиевке позволит украинским силам оперативно окружить оккупантов в Бахмуте.

Бахмутское направление

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что россияне перебросили полк ВДВ из района Кременной на Бахмутское направление для усиления своих сил.

29 июня российские войска вели ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка – Донецк.

Донецкая область

"Южная ось"

Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись на 1300 метров в западной части Донецкой и восточной — Запорожской области и установили новые позиции в направлении Ровнополь-Володино.

Российский источник утверждал, что украинские силы закрепились на новых позициях у Приютного, а войска рф безуспешно атаковали позиции из Старомайорского на Ровнопольском направлении.

Запорожская область

29 июня украинские войска нанесли наземные удары на западе Запорожской области. Командующий Таврической группой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны продолжают продвижение на Таврическом направлении. Некоторые российские источники сообщали, что украинские войска продвинулись на северную окраину Роботиного.

Херсонская и Николаевская области

Источник, связанный с российским БАРС (Русский боевой резерв), заявил, что оккупанты перемещают военную технику на восточный (левый) берег Днепра. Российские источники утверждали, что там идут тяжелые бои и украинские силы заняли позиции у Антоновского моста на левом берегу.

Крымская партизанская группировка "Атеш" заявила, что российские войска увеличивают свое присутствие в Армянске для защиты ключевых объектов инфраструктуры на севере Крыма и что там находится большое количество сотрудников ФСБ.

Как сообщал "Телеграф", главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи сделал тревожное заявление о контрнаступлении ВСУ.