ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты стягивают туда военную технику: свежие карты боев

Украинские войска давят врага на четырех участках фронта

Идет 496-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска ведут контрнаступательные действия на четырех участках фронта. На юге украинским воинам удалось освободить 154,4 квадратных километра территорий, но россияне накапливают военную технику в тылу оккупированной части Запорожской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Идут тяжелые бои, в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

Обе стороны вели ограниченные атаки на линии Сватово-Кременная и к югу от Кременной. Глава Чечни Рамзан Кадыров, подтвердил, что чеченский спецназ "Ахмат" продолжает действовать в районе Кременной.

Харьковская и Луганская области

Донецкая область

И украинские и российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты без успеха наступали к западу от Бахмута и северо-западнее города в районе Орехово-Василовки, Миньковки и Богдановки.

Бахмутское направление

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, 3 июля, что украинские войска продолжали продвигаться на Бахмутском направлении. На геолокационных кадрах видно, что Силы обороны продвинулись к западу от Клищиевки.

По данным Генштаба ВСУ, россияне вели неудачные наступления в районе Авдеевки, также украинские войска отразили 14 российских наземных атак возле Марьинки.

Донецкая область

Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Первомайского.

"Южная ось"

Украинские войска продолжали вести обстрелы вдоль границы между западной Донецкой и восточной Запорожской областями. Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продолжают успешные наступательные действия на Новосельском, Старомайорском, Новодаровском и Приютенском направлениях.

Маляр добавила, что украинские войска освободили дополнительно 28,4 квадратных километров на юге Украины, всего за неопределенный срок (предположительно с начала украинских контрнаступательных операций в начале июня) – 154,4 квадратных километра.

Запорожская область

2 июня украинские войска совершили наземные атаки на западе Запорожской области. Маляр сообщила, что ВСУ вели наступательные операции в направлении Новоданиловки и Роботиного.

Оккупанты накапливают военную технику в тылу оккупированной части Запорожской области. На спутниковых снимках видны новые вертолеты и техника в аэропорту Бердянска. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне стягивают военные вертолеты в Бердянск и Кирилловку.

Херсонская и Николаевская области

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что энергетическая ситуация на ЗАЭС остается "чрезвычайно хрупкой" из-за боевых действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что замминистра обороны Анна Маляр пояснила, что сейчас ВСУ создают необходимые для контрнаступления условия — усиленно бомбят россиян. Приблизительно каждые 70 минут на фронте уничтожается важный военный объект оккупантов.