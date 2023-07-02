Война — день 494: ВСУ продвигаются на фронтах, а оккупанты готовятся к новым ракетным ударам

Оперативно о главном 2 июля

Украинские военные в течение 494 дней сдерживают российское вторжение в Украину, а местами успешно продвигаются, выбивая оккупантов из занятых позиций. При этом для россиян попытки остановить продвижение ВСУ оборачиваются огромными потерями как в личном составе, так и в боевой технике. Впрочем, интенсивность боев продолжает оставаться высокой, а украинцев предупредили, что захватчики могут готовить очередной коварный удар.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Парламентская ассамблея ОБСЕ на пленарной сессии одобрила резолюцию по созданию специального трибунала для привлечения рф к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

За прошедший день россияне совершили 25 обстрелов общин Сумской области, зафиксировано 140 взрывов.

Угроза БпЛА в:

Кировоградской;

Днепропетровской;

Запорожской области.

00:00 На юге Украины зафиксированы российские БПЛА, украинцев предупредили об опасности

С данными за 29 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 491: ВСУ продолжают наступать, но войска рф оказывают мощное сопротивление

О том, что происходило 30 июня, читайте в материале: Война — день 492: контрнаступление ВСУ продвигается, несмотря на все атаки оккупантов

Информацию за 1 июля, смотрите по ссылке: Война — день 493: ВСУ продвигаются на юге и укрепляют позиции на границе Беларуси