Обломки упали на жилые дома, есть пострадавший: подробности ночной атаки на Киевщину
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Киевщина пережила очередную атаку врага
Во время ночной атаки беспилотников на Киев и область не было зафиксировано ни одного прилета.
Об этом в Facebook написал глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.
По информации чиновника, в результате падения обломков в двух районах Киевской области повреждены три частных дома.
"В частности, в одном из домов произошло возгорание. Повреждены перекрытия и стены здания. Пожар оперативно ликвидирован. В других двух домах – незначительные повреждения кровли, фасада, окон", — написал он.
Глава ОГА пообещал, что владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.
"К сожалению, пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки", — подытожил Кравченко.
Ранее "Телеграф" писал о том, что во многих регионах Украины в ночь на 2 июля было неспокойно. Враг запускал ракеты и беспилотники, при этом украинские силы ПВО сработали на отлично, не оставив шансов противнику.