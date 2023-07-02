Обломки упали на жилые дома, есть пострадавший: подробности ночной атаки на Киевщину

Киевщина пережила очередную атаку врага

Во время ночной атаки беспилотников на Киев и область не было зафиксировано ни одного прилета.

Об этом в Facebook написал глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

По информации чиновника, в результате падения обломков в двух районах Киевской области повреждены три частных дома.

"В частности, в одном из домов произошло возгорание. Повреждены перекрытия и стены здания. Пожар оперативно ликвидирован. В других двух домах – незначительные повреждения кровли, фасада, окон", — написал он.

Глава ОГА пообещал, что владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.

"К сожалению, пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки", — подытожил Кравченко.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во многих регионах Украины в ночь на 2 июля было неспокойно. Враг запускал ракеты и беспилотники, при этом украинские силы ПВО сработали на отлично, не оставив шансов противнику.