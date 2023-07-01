ВСУ уверенно идут вперед, а оккупанты перебрасывают войска под Бахмут: свежие карты боев

Силы обороны продвигаются на нескольких участках фронта

Идет 493-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 30 июня украинские войска вели контрнаступление как минимум на трех участках фронта. Россияне перебрасывают дополнительные силы в район Бахмута.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщили в Генеральном штабе Украины, украинские войска ведут наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском (восток Запорожской области) направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на админгранице между Донецкой и Запорожской областями и на Бахмутском направлении.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои. В течение суток произошло 18 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

Генштаб Украины сообщил, что ВСУ отразили российские атаки на Новоселовском направлении, около Белогоровки и Раздолевки.

Луганская и Харьковская области

Российские источники утверждали, что украинские силы начали наступление в неустановленном районе на Лиманском направлении.

Донецкая область

Украинские силы продолжили контрнаступление и добились успехов в районе Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны продвинулись на линии Приволье-Зализнянское и закрепились на новых позициях.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы не находятся в черте города Бахмут, но контролируют юго-западную окраину города. По данным Генштаба оккупанты безуспешно наступали около Бахмута, Богдановки и Ивановского. Она добавила, что наши воины уверенно продвигаются на флангах Бахмута, а россияне перебросили туда большое количество войск.

Бахмутское направление

Представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что группировка российских войск на Бахмутском направлении насчитывает более 330 танков, 140 артиллерийских систем, а также 50,3 тысяч личного состава, включая ВДВ, пехотные части, подразделения БАРС и небольшие подразделения частной военной компании "Ветераны". В то же время "вагнеровцев" там уже нет.

Донецкая область

Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись севернее Авдеевки, западнее Новобахмутовки и Красногоровки.

По данным Генштаба Украины, оккупанты атаковали в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки, успеха не имели.

"Южная ось"

30 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия на границе между Донецкой и Запорожской областями. В Генштабе сообщили, что ВСУ добились успеха на рубеже Левадное-Приютное и закрепились на достигнутых рубежах. Украинские силы также продвинулись на линии Малая Токмачка-Очеретоватое.

Запорожская область

Российские источники утверждали, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону возле Пятихаток и добились незначительного продвижения в этом районе.

Херсонская и Николаевская области

В ВСУ сообщили, что украинские войска нанесли успешные удары по российскому штабу и составу горюче-смазочных материалов в пригороде Бердянска. Российские источники утверждали, что украинские силы запустили шесть крылатых ракет Storm Shadow по целям вблизи Бердянска.

Как сообщал "Телеграф", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный эмоционально ответил тем, кто недоволен, что контрнаступление ВСУ якобы "медленное".