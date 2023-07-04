Бунт "вагнеровцев" не помешал: в Китае сделали новое заявление об отношениях с россией

Пекин не намерен отказываться от поддержки Москвы

Китай намерен углубить сотрудничество с российской армией. Это является признаком того, что Пекин по-прежнему поддерживает Москву даже несмотря на бунт ЧВК "Вагнер".

Как говорится в материале Bloomberg, в понедельник глава Минобороны Китая Ли Шанфу встретился с командующим российским флотом николаем евменовым и заявил о желании вывести военное сотрудничество между странами на новый уровень.

Также от него прозвучал комментарий о том, что Китай хочет чаще проводить совместные учения флотов и расширять "практическое сотрудничество".

Издание отмечает, что такие заявления говорят о том, что руководство страны не намерено отказываться от поддержки действующего российского режима даже после недавнего мятежа, который едва не закончился государственным переворотом.

Также об этом говорят недавние заявления Министерства иностранных дел Китая о поддержке кремлем действий, направленных на "поддержание национальной стабильности".

Как сообщалось ранее, мятеж "вагнеровцев" все же добавил ложку дегтя в отношения между двумя странами. Так бизнесмены из южного Китая выразили сомнения в том, что дальнейшее сотрудничество с россией возможно.